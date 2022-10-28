Advertisement

لبنان

وزارة الاعلام تنظم اليوم الوطني للإعلام اللبناني في جبل تربل

Lebanon 24
28-10-2022 | 02:42
A-
A+
Doc-P-1004961-638025472784273657.jpg
Doc-P-1004961-638025472784273657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تحت عنوان " اليوم الوطني للإعلام اللبناني"، يشهد شمال لبنان يوم السبت 29 تشرين الاول 2022، تظاهرة  إعلامية حيث سيتجمع أصحاب القلم والصحافة والفكر على  تلة الميرادور في تربل.
Advertisement
 

تضم الفعالية التي تنظّمها وزارة الاعلام بالتعاون مع جامعة الدول العربية  انشطة متعددة أبرزها :
1. تدشين غابة الصحافة اللبناني
2. غداء تكريمي حاشد  على شرف ا لاعلاميين
3.رفع علم لبناني ضخم فوق سارية تتجاوز 25 متر
4 ازاحة الستار عن صخرة الوطنية في الشمال. 
5. افتتاح شارع الصحافة الذي يربط المنية - الضنية بزغرتا. 

وفي هذا السياق، يمكن القول ان تحويل قمة جبل تربل الذي  يتوسط  اقضية الشمال  إلى معلم ثقافي وإعلامي فريد، سيحوّل المكان مقصدا  لللبنانيين و قبلة الإعلام اللبناني كي يعكس حقيقة الشمال كنموذج للعيش الوطني الواحد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2022-10-28
03:12 | 2022-10-28
03:00 | 2022-10-28
02:45 | 2022-10-28
02:30 | 2022-10-28
02:24 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website