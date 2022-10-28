وزارة الاعلام تنظم اليوم الوطني للإعلام اللبناني في جبل تربل

تحت عنوان " اليوم الوطني للإعلام اللبناني"، يشهد شمال لبنان يوم السبت 29 تشرين الاول 2022، تظاهرة إعلامية حيث سيتجمع أصحاب القلم والصحافة والفكر على تلة الميرادور في تربل.

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تضم الفعالية التي تنظّمها وزارة الاعلام بالتعاون مع جامعة الدول العربية انشطة متعددة أبرزها :

1. تدشين غابة الصحافة اللبناني

2. غداء تكريمي حاشد على شرف ا لاعلاميين

3.رفع علم لبناني ضخم فوق سارية تتجاوز 25 متر

4 ازاحة الستار عن صخرة الوطنية في الشمال.

5. افتتاح شارع الصحافة الذي يربط المنية - الضنية بزغرتا.



وفي هذا السياق، يمكن القول ان تحويل قمة جبل تربل الذي يتوسط اقضية الشمال إلى معلم ثقافي وإعلامي فريد، سيحوّل المكان مقصدا لللبنانيين و قبلة الإعلام اللبناني كي يعكس حقيقة الشمال كنموذج للعيش الوطني الواحد.