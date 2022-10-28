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لبنان

نائب "عوني" يمهّد للانسحاب!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-10-2022 | 04:45
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يلفتُ نائبٌ عونيّ سابق، في جلساته الخاصة، إلى أنّ نائباً حالياً في أحد أقضية جبل لبنان يعمد الى التسويق بأنّ "مؤامرة تُحاك ضدّه من داخل الصف البرتقالي الواحد لتحجيمه"، وذلك بهدف التمهيد لمرحلة خروجه من تكتل "لبنان القوي" على اعتبار انه "يمتلك حيثية مستقلة سيعمل لتوسيعها بعد نهاية العهد".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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