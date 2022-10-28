نائب "عوني" يمهّد للانسحاب!

يلفتُ نائبٌ عونيّ سابق، في جلساته الخاصة، إلى أنّ نائباً حالياً في أحد أقضية جبل لبنان يعمد الى التسويق بأنّ "مؤامرة تُحاك ضدّه من داخل الصف البرتقالي الواحد لتحجيمه"، وذلك بهدف التمهيد لمرحلة خروجه من تكتل "لبنان القوي" على اعتبار انه "يمتلك حيثية مستقلة سيعمل لتوسيعها بعد نهاية العهد".

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