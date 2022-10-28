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لبنان

تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. سعر الكيلوواط يرتفع وهكذا أصبح!

Lebanon 24
28-10-2022 | 03:51
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول، وهي على النحو التالي:

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للمُشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:

1- 17.381 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة
 
2- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ5 أمبير: 125 ألف ليرة لبنانية.

3- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ10 أمبير: 245 ألف ليرة لبنانية.
 
للمُشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:

1- 19.119 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

2- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ5 أمبير: 125 ألف ليرة لبنانية.

3- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ10 أمبير: 245 ألف ليرة لبنانية.


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