تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. سعر الكيلوواط يرتفع وهكذا أصبح!

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، تعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر تشرين الأول، وهي على النحو التالي:



Advertisement للمُشتركين بالعدّادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:



1- 17.381 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة

2- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ5 أمبير: 125 ألف ليرة لبنانية.



3- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ10 أمبير: 245 ألف ليرة لبنانية.

للمُشتركين بالعدّادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من 700 متر:



1- 19.119 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.



2- المقطوعية الشهرية لقدرة الـ5 أمبير: 125 ألف ليرة لبنانية.