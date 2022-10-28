شتم وضرب دورية أحراج في الضنّية.. وشكوى في المخفر!

تعرّضت دورية من مركز أحراج سير ـ الضنّية التابع لوزارة الزّراعة لمحاولة الإعتداء عليها بالشّتم والضرب من قبل م. م. وأولاده الأربعة، بعد محاولة الدورية منعه من قطع أشجار حرجية ومثمرة كان يقوم بتحويلها إلى حطب وجمعها تمهيداً لنقلها في شاحنة نقل "بيك أب" خاصّة به، في محلة كتران ببلدة عاصون ـ الضنية، مما دفع الدورية للإنسحاب من المكان، ومن ثم التقدّم لاحقاً بدعوى ضد المذكور في مخفر درك سير التابع لقوى الأمن الداخلي.

Advertisement