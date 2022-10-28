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لبنان

بوشكيان الى عمان للمشاركة في قمّة الاسكوا لريادة الأعمال

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:18
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 يغادر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان غداً إلى العاصمة الأردنيّة عمان للمشاركة في القمّة العربية لريادة الأعمال التي تنظّمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الاسكوا ).
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وتهدف القمّة إلى مساعدة أصحاب المشاريع العربية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والتعامل مع مصادر التمويل المتنوعة، والاستفادة من الشبكات الإقليمية والدولية، وزيادة قدرتها على التوسع.

وأعلن بوشكيان أن "لدى الاسكوا خبراء وخبرات واستنتاجات وتوصيات ودراسات واسعة وسنوات عدّة من نشاطات يمكن البناء عليها، والانطلاق منها مع اضافة التجارب الدولية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة منها في القمّة التي تفتتح أعمالها الأحد 30/10/2022 في الأردن، وتستمر ثلاثة أيام".

وقال:" أغتنم المناسبة لأشكر المملكة الأردنيّة الهاشميّة، ملكاً وحكومة، على استضافتهم الكريمة، وهذه العادات متأصّلة في الشعب الأردني الشقيق المعروف بالمناقبيّة والفروسية والعزّ."

ووضع المشاركة اللبنانية في القمّة "في إطار تبادل الخبرات، والاستماع  الى تجارب الآخرين والاستفادة منها، كما عرض الخبرات والتجارب اللبنانية. لقد بدأت مشاريع الـ startup تتوسّع في لبنان، عن طريق مستثمرين وروّاد أعمال ومبادرين شباب، وانطلقوا في تأسيس مؤسسات ريادية في المعلوماتية والبرمجيات والتكنولوجيا. وتفوّقوا في هذه الميادين في أسواق خارجية عديدة".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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