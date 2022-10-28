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لبنان

عون: "الحق لم يترك لي صاحباً" وندمتُ لأنني لم آخذ المال

Lebanon 24
28-10-2022 | 04:38
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أعلن رئيس الجمهوريّة ميشال عون أنه سيقفُ بوجهِ عدم اعتماد معايير موحّدة لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي نصّ قانوني ودستوري يمنع قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال الحاليّة.
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وفي دردشة له خلال لقاء وداعي مع الصحافيين المُعتمدين في بعبدا، اعتبر عون أنّ "السياسة التي اتبعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تشكيل الحكومة الجديدة، تدلّ على أنه لم يكن يريد التشكيل"، وأضاف: "لا إرادة لدى ميقاتي وفريقه لتشكيل حكومة وهو لا يعتمد مع تكتل لبنان القوي والتيار الوطني الحر نفس المعايير التي يعتمدها مع حركة أمل و حزب الله و الحزب التقدمي الاشتراكي وباقي الأحزاب".

وتابع: "لم يساعدني أيّ أحد من المسؤولين في البلد بعملية محاربة الفساد، وندمتُ لأنني لم آخذ مالاً ولم أعقد صفقات وحاربتُ الفساد والحقّ لم يترك لي صاحباً". 

وأردف: "لم أقبل بأي دولة وصاية ولم أقبل برشاوى من أي دولة مثل كثر من المسؤولين وواجهت إعلاماً عدائياً وكوارث كبيرة حصلت في عهدي مالية وطبيعية وصحية".

وعن ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، أكّد عون أنّ "فكرة السلام مع إسرائيل غير واردة"، مشدداً على أنه "ليست هناك أي اتفاقات سريّة"، وقال: "مش رح نعملها بهالآخرة.. من سيعمد في هذا التفاهم إلى إيذاء الآخر سيُؤذي نفسه". 

وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وسوريا، أشار عون إلى أن موعد زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا بشأن المسألة المطروحة قد تأجّل لـ"أسباب ربما لا نعرفها"، وقال: "مع ذلك، فإنني أعتقد أن الجانب السوري غير جاهزٍ بعد والمفاوضات حتى مع الأصدقاء صعبة ولو لم يكن الاتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد ايجابياً لما طلبنا موعداً لارسال الوفد".

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