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لبنان

إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:02
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بدءا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الاتي:
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- الحال العامة:  طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى صباح يوم الاثنين، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب .

معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الأول بين 21و 29 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية، يتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة بدءا من بعد الظهر.

السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا بدءا من بعد الظهر.

الأحد:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة وملحوظ شمال البلاد.

الإثنين:  غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم ويتشكل الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة ليلا لأمطار خفيفة متفرقة مع نشاط في سرعة الرياح واحتمال حدوث وبرق ورعد.

- الحرارة على الساحل من 18 الى29 درجة، فوق الجبال من 10الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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