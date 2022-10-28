كلامٌ جديد للسّفير السعودي عن لبنان.. ماذا فيه؟

غرّد السفير السعودي وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المملكة العربية السعودية تُثبت دوماً رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي، مدى إلتزامها بدعم لبنان وإحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

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