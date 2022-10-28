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لبنان

كلامٌ جديد للسّفير السعودي عن لبنان.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:13
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غرّد السفير السعودي وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "المملكة العربية السعودية تُثبت دوماً رغم كل محاولات التحريض والتشويه لدورها الإيجابي، مدى إلتزامها بدعم لبنان وإحترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".
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وفي وقتٍ سابق، اليوم الجمعة، كان البخاري نشر تغريدة أخرى قال فيها: "هناك بونٌ شاسع بين نفي الواقع المأزوم وبين محاولة تبريره والافتئات عليه، صدقًا لم تُفاجئني تصريحات وإدعاءات عفى عليها الزمن، بقدر ما تفاجئت من توقيتها ومضمونها".
 
 
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