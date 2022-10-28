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لبنان

سرقة مولد ومحتويات في محطة touch في هذه المنطقة

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:14
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قام مجهولون بسرقة مولد ومحتويات في محطة touch في محلة وادي الكرم قضاء الهرمل، التي أصبحت خارج خدمة الاتصالات.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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