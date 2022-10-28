Advertisement

لبنان

"القومي السوري": بحرنا يتجاوز كاريش ولن نعترف بالحدود المصطنعة

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:26
A-
A+
Doc-P-1005015-638025575966317352.jpg
Doc-P-1005015-638025575966317352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق الحزب السوري القومي الإجتماعي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن "بحرنا يتجاوز "كاريش".
 
وقال في بيان: "تعقيباً على التطورات المتعلقة بمسألة ترسيم الحدود البحرية المصطنعة بين لبنان وفلسطين، يهمّ الحزب السوري القومي الاجتماعي أن يؤكد موقفه الوارد في بيانٍ سابقٍ حول الترسيم، ويعلن عدم اعترافه بهذه الحدود المصطنعة، لأن بحرنا لا يقف عند حدود ما يسمّى "كاريش"، بل يتجاوزه ليضمّ بحرنا السوري بالكامل".
Advertisement
ويرفض "القومي" المخططات التي تديرها الإدارة الأميركية الساعية إلى تحقيق مصلحة الكيان الصهيوني الغاصب، ومساندة الدولة الزائلة في عدوانها المستمر على شعبنا في فلسطين لتهجيره من أرضه وسرقة ثرواته وأملاكه وتعزيز سيطرته العسكرية تمهيداً لتهويد جنوبنا بالكامل.
وأضاف: "إن الحزب السوري القومي الإجتماعي غير معني بأي إطار يمكن أن يعطي شرعية غير مباشرة لوجود الاحتلال في جنوب بلادنا وبحرها، والذي أتى بعد حصار أميركي على لبنان لإخضاعه وجرّه إلى تنازلات، ولو جزئية".
 
وتابع: "لذا يدعو الحزب المقاومين والشرفاء في هذه البلاد إلى الحذر الشديد لمنع العدو من نيل ما عجز عنه بالحرب، وإلى مقاومة الهجمة الشرسة التي تجتاح أمتنا والعالم لجرّه إلى الإستسلام والتطبيع من خلال ابتزازه بلقمة عيشه، وبتدمير أمن واقتصاد كل من يرفض الرضوخ أمام شروط الولايات المتحدة الأميركية".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-28
05:00 | 2022-10-28
04:30 | 2022-10-28
08:52 | 2022-10-28
08:39 | 2022-10-28
08:17 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website