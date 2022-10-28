Advertisement

لبنان

سعر جديد لربطة الخبز... كم بلغ؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1005017-638025578598271854.jpg
Doc-P-1005017-638025578598271854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، قرار رقم 56/ح.ش/2022، يتعلق بتعديل القرار رقم 53/ح.ش/ تاريخ 19 /9/2022، القاضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني "الابيض"، واعلان تسعيرة جديدة، مواكبة لانخفاض سعر صرف الدولار.
Advertisement
 
وحدد القرار سعر "الربطة" في الافران وتسلم من قبل الموزعين او الافران الى المتاجر دون زيادة (على الا تزيد الارباح في المتاجر عن النسب الواردة في القوانين المرعية الاجراء) على كافة الاراضي اللبنانية وفقا لما يلي:
- ربطة حجم صغير على الا يقل وزنها عن 340 غراما 10,000 ل.ل (عشرة الاف ليرة لبنانية) كحد اقصى.
- ربطة حجم وسط على الا يقل وزنها عن 835 غراما 17,000 ل.ل (سبعة عشر الف ليرة لبنانية كحد اقصى.
 
ربطة حجة كبير على الا يقل وزنها عن 10107 غرام 21,000 ل.ل (واحد وعشرون الف ليرة لبنانية) كحد اقصى.
                           
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-28
05:00 | 2022-10-28
04:30 | 2022-10-28
08:52 | 2022-10-28
08:39 | 2022-10-28
08:17 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website