سلطنة عُمان عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود: هذه الخطوة ستنفع اللبنانيين

رحّبت وزارة الخارجية في سلطنة عمان بـ"توقيع لبنان اتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل"، معربة عن تقديرها لجهود الولايات المتحدة لإنجاز تلك الاتفاقية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطوة التي حصلت تمكن لبنان من الاستفادة من حقوقه السيادية والبحرية ومن الثروات والموارد الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وبالتالي تحقيق المنفعة للشعب اللبناني الشقيق.

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