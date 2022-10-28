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لبنان

اجتماعات ميقاتي تتواصل.. لقاءات دبلوماسية ونيابية في السّراي الحكوميّ

Lebanon 24
28-10-2022 | 05:56
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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع سفير  سلطنة عمان   الجديد في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.
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وفد الماني

واستقبل ميقاتي النائب في البرلمان الالماني بول زيماك على رأس وفد من لجنة التعاون البرلماني والاقتصادي الالماني، في حضور سفير المانيا في لبنان اندياس كيندل.
وخلال اللقاء، أكد الوفد الاهمية التي توليها المانيا للبنان في موضوع سياسة الجوار، وأبلغ رئيس الحكومة عن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلماني لبناني - الماني مشترك في برلين مطلع  العام المقبل يتناول موضوع الاصلاحات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.

الاتحاد العربي للتطوع 

وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من الاتحاد العربي للتطوع ضم مستشار رئيس الاتحاد  شربل قبلان، وممثل رئيس الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين  حسن ابو هزاع، والدكتورة حنان الشعار والسيدة امال المصري.
 
وتمنى الوفد على رئيس الحكومة رعاية أطلاق مشروع الرؤية الشبابية التطوعية في الخامس والسادس من كانون الاول المقبل بعنوان عنوان "نحو الدمج والحد من عدم المساواة".

وزير الاعلام

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الاعلام زياد المكاري وعرض معه شؤون وزارته.
كما استقبل النائب جهاد الصمد ، ثم الوزير السابق عبد الرحيم مراد فالوزير السابق محمد شقير.
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
اللقاء مع الوفد الألماني:
 
 
 
اللقاء مع النائب جهاد الصمد
 
 
 
اللقاء مع الوزير السابق عبد الرحيم مراد
 
 
اللقاء مع الوزير السابق محمد شقير
 
 
 
 
 
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