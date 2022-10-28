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لبنان

دبوسي بحث مع وفد ديبلوماسي من جورجيا تطوير العلاقات الاقتصادية

Lebanon 24
28-10-2022 | 06:02
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إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وفداً ديبلوماسياً ضم قنصل جورجيا الفخري في لبنان الدكتور طانوس لطفي وقنصل لبنان الفخري في جورجيا رئيس الغرفة الجورجية اللبنانية الدكتور أنسطاس المر والدكتور عفيف الخطيب.
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وخلال اللقاء، تم البحث في "السبل الآيلة  الى تطوير العلاقات الإقتصادية اللبنانية - الجورجية من خلال غرفة طرابلس الكبرى وتعزيز تلك العلاقات على مستوى الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص".

وأكد دبوسي"أهمية العمل على بناء الأسس المتينة لتلك العلاقات بين البلدين الصديقين، على أن يتم التركيز على فتح المجالات واسعة أمام المشاريع الإستثمارية بإعتبارها المحور الأساسي في إطلاق المشاريع الحيوية التي تحقق المنافع المتبادلة للبنان وجورجيا".

وأثنى  على" الجهود الحثيثة التي يبذلها  القنصلان الفخريان  لطفي والمر والتي تفضي الى ربط إقتصاد لبنان باقتصادات العالم".
 
 
وقال:"نثق تماماً انها جهود مماثلة لما يقوم بها اللبنانيون في بلدان الإنتشار ويسجلون فيها قصص نجاح مميزة  تحظى بثقة المجتمعات المضيفة".

وكانت جولة للوفد على مشاريع غرفة طرابلس، حيث شكر القنصل لطفي لـ"دبوسي الإستضافة التي أفسحت في المجال أمام البحث في إستثمار القدرات المشتركة التي يمتلكها لبنان وجورجيا، وسبل التعاون في شتى المجالات"، معربا عن "إعجابه بما شاهده في غرفة طرابلس والشمال من مشاريع تطويرية".
 
 
وقال: "لم يسبق لنا أن شاهدنا في لبنان مثيلا لما رأيناه في غرفة طرابلس وهو يشكل نموذجا يحتذى على المستوى الوطني".
المصدر: الوكالة الوطنية
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