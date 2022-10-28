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لبنان

بو صعب يكشف تفاصيل اجتماع عون مع وفدٍ قبرصي بشأن "الحدود البحرية"

Lebanon 24
28-10-2022 | 06:21
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أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه "لم يحصلُ أي سوء تواصل مع سوريا بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة معها"، مشيراً إلى أن "ما حصل بشأن زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق للبحث بالملف هو سوءُ تفاهم"، وأردف: "العتبُ يحصل بين الأخوة والموضوع مع سوريا يُحلّ ولا إشكالية والخطأ لم يحصل من قبلنا والتعاون سيكونُ موجوداً". 
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كلامُ بو صعب جاءَ عقب مشاركته في اجتماعٍ عقده رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الجمعة في قصر بعبدا، مع وفدٍ قبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

وحضر إلى جانب بو صعب، وزيري الطاقة والأشغال وليد فياض وعلي حمية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بالإضافة إلى الفريق التقنيّ المعنيّ بترسيم الحدود. 

وأشار بو صعب إلى أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة النقاط التي كانت عالقة بين البلدين"، وقال: "الوفد القبرصي طلب لقاءنا بعد الاتفاق على النقطة 23 بالنسبة للحدود الجنوبية. كذلك، فإنّ الوفد القبرصي سيجتمع مع وزير الأشغال وسيُعمل على إيجاد حلّ للنقاط التي فيها اختلاف بالآراء والتعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع دولة عدوّة وهذا ما يسرّع العمل".

وأكمل: "النقاط التي ستظلّ عالقة هي التي تتعلّق بالترسيم شمالاً لذلك طلبنا التواصل مع سوريا من جديد ولن ننهي الملف مع قبرص إلا بعد التفاهم مع سوريا لأنّ ذلك ما يحصل بين الدول الصديقة".

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