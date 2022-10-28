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لبنان

كيف علّقت الجامعة العربية على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 06:38
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اعتبرت جامعة الدول العربية أنّ عملية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشكلٍ رسمي، تمثل خطوة مفيدة جداً.
وأكّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في بيان، اليوم الجمعة، على دعم الجامعة الكامل للبنان، مؤكداً أنّ إبرام اتفاقية الترسيم يُمكّن لبنان من استعادة حقوقه السيادية البحرية والاستفادة من ثرواته وموارده الطبيعية في منطقته الاقتصادية الخالصة.
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