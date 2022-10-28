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لبنان

حمية يجتمع بالوفد القبرصي الثالثة عصراً

Lebanon 24
28-10-2022 | 06:32
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يعقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، اجتماعا مع الوفد القبرصي لاستكمال المباحثات بشأن ترسيم الحدود البحرية  وحلّ النقاط التي فيها اختلاف بالاراء.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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علي حمية

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