مصلحة الليطاني: عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في لبعا

أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" مشروع ري صيدا - جزين النموذجي في لبعا، في بيان اليوم "حصول عطل مفاجئ على الشبكة الرئيسية في بلدة لبعا، قبل المأخذ المزدوج رقم ٨ - ٩ / ٤ بمسافة ١٠ أمتار، ما استدعى الى قطع المياه عن الشبكة الرئيسية و بالتالي قطع مياه الري عن بلدات : مراح الحباس، كرخا، لبعا، الشواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، مجدليون، عبرا، و جزء من بلدة بقسطا، وستقوم فرق الصيانة في دائرة ري لبعا بالكشف على العطل وتحديد حجمه ليصار بعدها الى تأمين القطع و الأكسسوارات اللازمة لإجراء الصيانة. و ستستغرق عملية الصيانة مدة لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٢".

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