وهاب يكشفُ موعد بداية حلّ الأزمة.. وماذا أعلنَ عن رئاسة الجمهورية؟

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "هناك 3 أسماء مطروحة على الطاولة لتولي رئاسة الجمهورية وهي قائد الجيش جوزاف عون أو الوزير السابق سليمان فرنجية أو الوزير السابق ناجي البستاني".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، شدّد وهاب على أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو بيضة القبان في الملف الرئاسي، مشيراً إلى أنّ "الأخير لن يسير بخيار سليمان فرنجيّة للرئاسة حتى الآن ولديه ملاحظات"، وقال: "باسيل لا يريد أي مركز مسيحيّ بل يريد ضرب كل الصيغة القائمة وفرنجية يُمكن أن يطيل عمرها".



ولفت وهاب إلى أن "باسيل يعتبر أنّ قائد الجيش قد سمحَ وتسامح مع الفوضى بعد انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019"، وأردف: "بدنأ نخرجُ من الحفرة التي وقعنا بها، وستأخذ الأمور نحو 3 سنوات لكي تتخذ الإصلاحات مسارها وبالتالي بداية انتهاء الأزمة".

إلى ذلك، اعتبر وهاب أنّ لبنان ذهب إلى الأمن المستدام بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن "هناك مبادرة سعودية قوامها سليمان فرنجية في رئاسة الجمهورية والسفير السابق نواف سلام في رئاسة الحكومة".

وفي سياق آخر، اعتبر وهاب أنّ الرئيس سعد الحريري "دفع ثمن انحيازه للسلم الأهلي في البلد"، كما رأى أنّ الأخير "فضل ترك كل الأمور كي لا تحصل أي حرب أهلية في لبنان".

