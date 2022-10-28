Advertisement

لبنان

وهاب يكشفُ موعد بداية حلّ الأزمة.. وماذا أعلنَ عن رئاسة الجمهورية؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1005048-638025630151035411.jpg
Doc-P-1005048-638025630151035411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "هناك 3 أسماء مطروحة على الطاولة لتولي رئاسة الجمهورية وهي قائد الجيش جوزاف عون أو الوزير السابق سليمان فرنجية أو الوزير السابق ناجي البستاني". 
Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، شدّد وهاب على أنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو بيضة القبان في الملف الرئاسي، مشيراً إلى أنّ "الأخير لن يسير بخيار سليمان فرنجيّة للرئاسة حتى الآن ولديه ملاحظات"، وقال: "باسيل لا يريد أي مركز مسيحيّ بل يريد ضرب كل الصيغة القائمة وفرنجية يُمكن أن يطيل عمرها". 

ولفت وهاب إلى أن "باسيل يعتبر أنّ قائد الجيش قد سمحَ وتسامح مع الفوضى بعد انتفاضة 17 تشرين الأول عام 2019"، وأردف: "بدنأ نخرجُ من الحفرة التي وقعنا بها، وستأخذ الأمور نحو 3 سنوات لكي تتخذ الإصلاحات مسارها وبالتالي بداية انتهاء الأزمة". 
 
إلى ذلك، اعتبر وهاب أنّ لبنان ذهب إلى الأمن المستدام بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيراً إلى أن "هناك مبادرة سعودية قوامها سليمان فرنجية في رئاسة الجمهورية والسفير السابق نواف سلام في رئاسة الحكومة". 
 
وفي سياق آخر، اعتبر وهاب أنّ الرئيس سعد الحريري "دفع ثمن انحيازه للسلم الأهلي في البلد"، كما رأى أنّ الأخير "فضل ترك كل الأمور كي لا تحصل أي حرب أهلية في لبنان".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2022-10-28
14:00 | 2022-10-28
13:57 | 2022-10-28
13:35 | 2022-10-28
13:08 | 2022-10-28
12:52 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website