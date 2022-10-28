قرارٌ جديد من مصرف لبنان.. هذا ما قرّره بشأن التعميم 161

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة، تمديد العمل بالتعميم 161 والذي يتيح اجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وذلك حتى 30 تشرين الثاني 2022.



