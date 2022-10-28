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لبنان

قرارٌ جديد من مصرف لبنان.. هذا ما قرّره بشأن التعميم 161

Lebanon 24
28-10-2022 | 07:20
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أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الجمعة، تمديد العمل بالتعميم 161 والذي يتيح اجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، وذلك حتى 30 تشرين الثاني 2022.
 

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