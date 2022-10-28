عون: لا حاجة لوسيطٍ بين لبنان وقبرص بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة

استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون، اليوم الجمعة، الوفد القبرصي المعني بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص برئاسة وكيل وزارة الخارجية القبرصية السابق تاسوس تزيونيس.

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وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزيري الطاقة والأشغال وليد فياض وعلي حمية، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فضلاً عن الوفد التقني المعني بترسيم الحدود البحريّة.

وخلال كلمةٍ له أمام الوفد، أكّد عون أنّ "لا حاجة لوجود وسيط بين لبنان وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية، باعتبار أن هناك علاقة جوارٍ وصداقة بين البلدين"، مشدداً على أن "هذا الأمر يجعل المَهمّة سهلة في إزالة الالتباسات الناشئة بشأن الترسيم".