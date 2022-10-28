سفارة روسيا رحّبت بتوقيع لبنان اتفاقية "الترسيم": نأمل عودته إلى مسار التنمية

أعربت السّفارة الروسيّة في لبنان، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بتوقيع لبنان لاتفاقية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل.

وأكدت السفارة أن "موسكو تتمنى للبنان الاستفادة من اتفاق الترسيم وأن يعود إلى مسار التنمية والإزدهار في أقربِ وقتٍ ممكن".