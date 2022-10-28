جعجع: "لست مرتاحاً لدعوة برّي".. ولكن!

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أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى "أننا بصدد انتخابات رئاسة الجمهورية والكلّ يعلّق آماله عليها للبدء بعملية الإنقاذ وهذه العملية بدا أربابها".وشدد على أن "الحوار والتشاور ليسا بحاجة لمنابر ولا دليل على إرادة الفريق الآخر التوافق على مرشح ونحن لدينا مرشحنا وسنستمر بالتصويت للنائب ميشال معوض".وقال جعجع بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية": "أنا لم أرتَح بداية لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى الحوار"، مضيفا: "تخوّفاً من أي محاولة تعطيل إضافية نتجاوب مع دعوة برّي إنّما بسياق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ونقترح أن يدعو إلى جلسة انتخاب بأسرع وقت وفي إطار هذه الجلسة تتكلّم الكتل في ما بينها ولا تنتهي الجلسة قبل انتخاب الرئيس كي نكون أمناء على الدستور والاستحقاق الرئاسي".وأكد جعجع أن "الدساتير وضعت لتُطبّق والنصاب وُضع لإتمام عملية انتخاب الرئيس وما يحصل هو عملية تحايل وكنت أفضّل أن يدعو بري النواب الذين يُقاطعون جلسات انتخاب الرئيس لحضورها وللتصويت لمن يريدون".