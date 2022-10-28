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لبنان

بشأن دولار "صيرفة".. انتظروا ما سيفعل مصرف لبنان اليوم

Lebanon 24
28-10-2022 | 08:15
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الجمعة، إنّ "هناك توقعات بأن يثبت مصرف لبنان سعر الدولار على منصة صيرفة اليوم، وذلك عند حدود الـ30100 ليرة لبنانية"، لكنها أشارت إلى أن "سعر التداول النهائي قد يغير الرقم إما صعوداً أم هبوطاً"، وأضافت: "المتوقع أن يكون هناك ثبات للسعر، وإن حصل الصعود فلن يتجاوز الـ30500 ليرة. أما في حال حصول هبوط، فإن السعر لن يكون أدنى من 29000 ليرة لبنانية".
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وأشارت المصادر إلى أنّ البنك المركزي مستمرّ في ضخ الدولار عبر منصة "صيرفة" وذلك لتلبية مختلف الإجراءات المرتبطة بها، وأبرزها عملية تحويل الليرة اللبنانيّة إلى دولار أميركي ضمن كوتا محصورة بـ400 دولار شهرياً.
يُشار إلى أن البنك المركزي أصدر، اليوم الجمعة، قراراً مدّد بموجبه التعميم رقم 161 الذي يسمح للمواطنين بسحب رواتبهم بالدولار الأميركي عبر منصة "صيرفة". 

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