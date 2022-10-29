إسرائيل مترددة بمشاركة القبة الحديدية مع أوكرانيا.. ما علاقة حزب الله؟

مستشهدة باستخدام روسيا المتزايد لمسيرات إيرانية الصنع لشن هجمات في أوكرانيا، طلبت كييف من إسرائيل الأسبوع الماضي توفير نظام دفاع صاروخي عالي الفعالية للقبة الحديدية، يمكن أن يساعد في الحماية من الصواريخ والمسيرات.

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وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "أثار إحجام تل أبيب عن القيام بذلك انتقادات مع تصعيد روسيا لهجماتها المؤسفة على المدنيين في أوكرانيا. لكن عندما يتعلق الأمر بتخريب إسرائيل لتزويد أوكرانيا بنظام القبة الحديدية، يمكن استبعاد تل أبيب من المهمة. للوهلة الأولى، قد يتجاهل المرء مثل هذا الرأي باعتباره موقف شخص غير متعاطف مع محنة أوكرانيا، لكن لا شيء أبعد عن الحقيقة. المصالح الأساسية للأمن القومي الأميركي على المحك في مساعدة كييف على هزيمة عدوان موسكو. إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، فيجب أن نتوقع المزيد من المحاولات في المستقبل لإعادة رسم الحدود بالقوة، في كل من أوروبا وأماكن أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى فرض تكاليف أكبر على الولايات المتحدة. لهذه الأسباب، فإن تقديم الدعم لأوكرانيا ليس صدقة، والدعم المستمر لكييف هو استثمار حكيم وضروري. هذا صحيح بالنسبة لحلفاء أميركا وشركائها أيضًا".

وتابعت الصحيفة، "ولكن عند دعوة الآخرين لفعل ما في وسعهم لمساعدة أوكرانيا، يجب على الأميركيين عدم إلزام دول أخرى مثل إسرائيل بمعايير لا ترغب الولايات المتحدة في اتباعها. قبل توجيه أصابع الاتهام إلى إسرائيل لعدم توفير القبة الحديدية لأوكرانيا، قد يرغب المرء أولاً في التفكير في سبب عدم قيام الولايات المتحدة نفسها بتزويد أوكرانيا بنظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي. من المؤكد أن الولايات المتحدة خصصت أكثر من 18.2 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ كانون الثاني 2021، بما في ذلك مجموعة غير عادية من الأسلحة والذخائر. لكن أنظمة باتريوت كانت غائبة بشكل ملحوظ. لماذا؟ هذا في الأساس لأن الجيش الأميركي ليس لديه ما يكفي من هذه الأنظمة لحماية القوات الأميركية، ناهيك عن حلفائها وشركائها، وذلك بفضل سنوات من الإنفاق غير الكافي على الدفاعات الجوية والصاروخية. وترك هذا الاستثمار الضئيل أيضًا القاعدة الصناعية الأميركية مع قدرة إنتاجية غير كافية لتلبية احتياجات البنتاغون وغالبًا ما تترك الحلفاء والشركاء الذين اشتروا صواريخ باتريوت ينتظرون لسنوات".

وأضافت الصحيفة، "بينما تتنافس قيادات المقاتلين الأميركيين الإقليميين لدفع البنتاغون لتخصيص موارد دفاعية جوية وصاروخية محدودة لمناطق مسؤولية كل منها، فإن أي قرار بإرسال أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا سيتطلب من الجيش الأميركي أن يفتقر إلى الموارد لخطط طوارئ حيوية أو سحب صواريخ باتريوت التي تحمي حاليًا القوات الأميركية المنتشرة. لسوء الحظ، هذا ليس مصدر قلق نظري. في كانون الثاني 2020، أطلقت إيران عددًا من الصواريخ الباليستية على قاعدتين في العراق تأويان جنودًا أميركيين. مع عدم وجود دفاعات صاروخية باليستية في المنطقة، لم يكن أمام القوات الأميركية خيار سوى التدافع بحثًا عن غطاء والانتظار.

وبفضل الإنذار المبكر بالهجوم، لم يُقتل أي أميركي، لكن أكثر من 100 جندي أصيبوا بجروح في الدماغ. بعد بضعة أشهر، أرسل البنتاغون في وقت متأخر أنظمة باتريوت إلى العراق للحماية من الهجمات الصاروخية الإضافية من إيران، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك بمثابة عزاء ضئيل للقوات التي أصيبت بالفعل. إن التهديد الصاروخي لإسرائيل ليس نظريًا أيضًا.

وفي آب، أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية حوالى 600 صاروخ وقذيفة هاون باتجاه إسرائيل. وفي أيار 2021، أطلقت حماس حوالى 4360 صاروخًا من غزة باتجاه إسرائيل. في كلتا الحالتين، كانت الخسائر في إسرائيل ستكون أكبر لولا دور القبة الحديدية. قد يعتبر البعض أن نجاح القبة بمثابة تأكيد لفكرة أن تل أبيب يمكن أن ترسل بأمان بعض أنظمة القبة الحديدية والصواريخ المعترضة إلى أوكرانيا. ومع ذلك، فإن مشكلة إسرائيل هي أنه يمكن توقع إعادة تسليح حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين استعدادًا للجولة التالية التي لا مفر منها من الصراع".

وبحسب الصحيفة، "والأسوأ من ذلك، أن حزب الله لديه حوالي 150.000 صاروخ أرض-أرض وما يقدر بنحو 2000 مسيرة. ومع ذلك، فإن عددًا صغيرًا ولكن متزايدًا منها عبارة عن ذخائر دقيقة التوجيه، وهي أكثر فاعلية في إصابة أهدافها المرغوبة، مما يتطلب إنفاقًا أكبر للصواريخ المعترضة. هذا المزيج من الكمية والقدرة المتزايدة هو كابوس حقيقي لإسرائيل.

وفي الواقع، إذا أطلق حزب الله ما يقدر بـ 1500 صاروخ في اليوم، يمكن التغلب على الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية الحالية. على الرغم من الجهود المبذولة لبناء قدرات دفاعية صاروخية إضافية، فإن أمام إسرائيل طريق طويل لتقطعه قبل أن يكون لديها دفاعات صاروخية كافية للتعامل مع حرب بهذا الحجم. لجعل الأمور أسوأ، يشعر البعض في إسرائيل بالقلق من أن روسيا قد تستولي على نظام القبة الحديدية الذي تم إرساله إلى أوكرانيا ثم ارسال نظام التشغيل والمعلومات المتعلقة به إلى إيران.

وستستخدم طهران ووكلاؤها المعلومات لتطوير قدراتها للتحايل على دفاعات القبة الحديدية، وتقليل فعاليتها وزيادة قدرة حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني على قتل الإسرائيليين في صراعات مستقبلية".

وتابعت الصحيفة، "في حين أن مخاطر الاستيلاء الروسي على نظام القبة الحديدية يمكن تخفيفها بشكل كبير من خلال نشرها فقط في مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، فإن القلق في إسرائيل مفهوم بالتأكيد في ظل تنامي العلاقة بين روسيا وإيران، وهجمات طهران المستمرة على إسرائيل. هذا لا يعني أن إسرائيل يجب أن تقف مكتوفة الأيدي عندما يتعلق الأمر بمساعدة الجيش الأوكراني. يجب على إسرائيل تزويد كييف بأكبر قدر ممكن من المعلومات الاستخبارية في ما يتعلق بالأسلحة الإيرانية التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا. كما ويجب عليها أيضًا توفير أجهزة استشعار وأنظمة إنذار مبكر لأوكرانيا لتوفير تحذير مسبق قيم من الهجمات الوشيكة.

في غضون ذلك، يسعى البعض في الكونغرس إلى زيادة مخزون الجيش الأميركي من صواريخ باتريوت وتوسيع القدرة الإنتاجية المرتبطة بها. في ما يتعلق بالدعم الدفاعي الجوي والصاروخي الأميركي لأوكرانيا، يجب على واشنطن اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للإسراع لتسليم أنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة أرض-جو (NASAMS)، كما وإرسال أنظمة الدفاع الجوي Avenger وأنظمة مكافحة الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون (C-RAM). يمكن للولايات المتحدة تحمل إرسال هذه الأنظمة إلى أوكرانيا دون تقويض الاستعداد العسكري الأميركي بشكل خطير أو تحمل مخاطر إضافية غير مقبولة عندما يتعلق الأمر بحماية الوطن".

وختمت الصحيفة، "لا يمكن قول الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بالقبة الحديدية وإسرائيل، التي تواجه تهديدًا صاروخيًا متزايدًا وقدرة دفاع صاروخي غير كافية للحرب ضد حزب الله".