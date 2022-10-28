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لبنان

لقاء بين نصرالله وباسيل.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
28-10-2022 | 08:52
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أفادت معلومات للـLBCI، أن "لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاربعاء، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة".
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باسيل

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