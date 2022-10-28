لقاء بين نصرالله وباسيل.. وهذا ما تم بحثه

أفادت معلومات للـLBCI، أن "لقاء جمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مساء الاربعاء، تناول موضوعي رئاسة الجمهورية والشغور على مستوى الرئاسة والحكومة".

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