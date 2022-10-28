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لبنان

وسام الاستحقاق الفضي لجمعية "سطوح بيروت" تقديرا لعطاءاتها الانسانية

Lebanon 24
28-10-2022 | 09:00
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 منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جمعية "سطوح بيروت" وسام الاستحقاق اللبناني الفضي "تقديرا لعطاءاتها المتميزة في حقل الخدمات الاجتماعية والانسانية". ⁦‪

وتسلمت الوسام مؤسسة الجمعية ورئيستها الاعلامية داليا داغر، في حضور الاعضاء.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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