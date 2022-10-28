الحلبي بحث ونظيره المصري تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي

تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي برنامج مشاركته في الأسبوع العالمي للفرنكوفونية العلمية المنعقد في القاهرة، والتقى على هامش المؤتمر وزير التعليم العالي المصري محمد أيمن عاشور، في حضور الوفد المرافق المؤلف من الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسورة تمارا الزين، ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر، والقائمة بأعمال سفارة لبنان في القاهرة رحاب بو زين.

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وتناول البحث تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي، على أن يستمر التواصل من خلال السفارة اللبنانية من خلال لجنة مشتركة تعمل على وضع مذكرة تفاهم في مجال العمل المشترك والتبادل الجامعي والبحث العلمي، والسعي إلى توفير المنح من الجهات الخارجية.



