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لبنان

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
28-10-2022 | 09:40
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يتم التداول بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، عصر اليوم الجمعة في السوق الموازية ما بين 36750 و 36850 ليرة للدولار الواحد.
 
بينما إفتتح سعر صرف الدولار صباحا، على تسعيرة تتراوح ما بين 37300 و 37500 ليرة للدولار الواحد.
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