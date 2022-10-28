هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً



Advertisement بينما إفتتح سعر صرف الدولار صباحا، على تسعيرة تتراوح ما بين 37300 و 37500 ليرة للدولار الواحد.

يتم التداول بسعر صرف الدولار مقابل الليرة، عصر اليوم الجمعة في السوق الموازية ما بين 36750 و 36850 ليرة للدولار الواحد.