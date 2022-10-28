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لبنان

سرق 31 مليون ليرة و1600 دولار بقوة السلاح.. فكان هذا مصيره

Lebanon 24
28-10-2022 | 09:19
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أعلنت المديرية العامة لامن الدولة، ان "دورية  تابعة لمديرية الشمال الاقليمية، تمكنت وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيف السوري ( أ.ح)، بعد قيامه بقوة السلاح، بسلب حوالي 31 مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى 1600 دولار أميركي من أحد المحلات في المنية، منذ ثلاثة أيام".
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وأكدت في بيان ان "التحقيق جار حتى الساعة بإشراف القضاء المختص، للكشف عن تفاصيلٍ، من شأنها أن تساعد على الكشف عن سرقات قد وقعت سابقا في الشمال".
المصدر: الوكالة الوطنية
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