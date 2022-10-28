Advertisement

لبنان

الابيض بحث وبوشكيان في الحد من انتشار الكوليرا واستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
28-10-2022 | 09:44
A-
A+
Doc-P-1005091-638025726319263499.png
Doc-P-1005091-638025726319263499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وبحثا في الوضع الوبائي للكوليرا، إضافة الى القرار الذي صدر في ٢٧ تشرين الاول عن وزارة الصناعة، والقاضي بإلزام مصانع تكرير وتعبئة المياه إجراء فحوصات دورية لمنتجاتها وإيداع النتائج وزارة الصناعة، والتعميم الصادر عنها في ٢٨ تشرين الاول، والموجه الى جميع البلديات للتبليغ، عبر المحافظين، عن جميع المصانع غير المرخصة أو قيد الانشاء، ولا سيما المنتجة للصناعات الغذائية والمياه والثلج والعصير.
Advertisement
وتناول البحث التنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة للحد من انتشار الكوليرا وحماية صحة المواطن.
 
 
كما واستقبل الابيض وفدا من منظمة الصحة العالمية - المكتب الاقليمي لشرق المتوسط، ضم مديرة ادارة البرامج الدكتورة رنا الحجة وممثل المنظمة في لبنان الدكتور عبد الناصر أبي بكر.
 
وتناول البحث تطورات وباء الكوليرا في لبنان والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة التفشي، وسبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمكتب الاقليمي، لا سيما التدابير والاجراءات المتخذة للوقاية من انتشار الكوليرا، وكيفية ادارة الحالات المصابة والامور اللوجستية واللقاحات وخطة الوزارة لتوزيعها. 
 
كما تمت مناقشة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة واستراتيجية التواصل التي ستعتمدها لتعريف المواطنين على سبل الوقاية من التقاط الكوليرا وكيفية تعقيم المياه والخضار في المنزل وتثقيفهم على اعراض المرض التي تستدعي ذهابهم الى المستشفى. 
 
كما عرض الوفد لوزير الصحة تجارب الدول التي ينتشر فيها وباء الكوليرا والدروس المستفادة منها.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:40 | 2022-10-28
14:00 | 2022-10-28
13:57 | 2022-10-28
13:35 | 2022-10-28
13:08 | 2022-10-28
12:52 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website