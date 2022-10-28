الابيض بحث وبوشكيان في الحد من انتشار الكوليرا واستقبل وفداً من منظمة الصحة العالمية

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان، وبحثا في الوضع الوبائي للكوليرا، إضافة الى القرار الذي صدر في ٢٧ تشرين الاول عن وزارة الصناعة، والقاضي بإلزام مصانع تكرير وتعبئة المياه إجراء فحوصات دورية لمنتجاتها وإيداع النتائج وزارة الصناعة، والتعميم الصادر عنها في ٢٨ تشرين الاول، والموجه الى جميع البلديات للتبليغ، عبر المحافظين، عن جميع المصانع غير المرخصة أو قيد الانشاء، ولا سيما المنتجة للصناعات الغذائية والمياه والثلج والعصير.

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وتناول البحث التنسيق بين وزارتي الصحة والصناعة للحد من انتشار الكوليرا وحماية صحة المواطن.

كما واستقبل الابيض وفدا من منظمة الصحة العالمية - المكتب الاقليمي لشرق المتوسط، ضم مديرة ادارة البرامج الدكتورة رنا الحجة وممثل المنظمة في لبنان الدكتور عبد الناصر أبي بكر.



وتناول البحث تطورات وباء الكوليرا في لبنان والجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة التفشي، وسبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمكتب الاقليمي، لا سيما التدابير والاجراءات المتخذة للوقاية من انتشار الكوليرا، وكيفية ادارة الحالات المصابة والامور اللوجستية واللقاحات وخطة الوزارة لتوزيعها.



كما تمت مناقشة حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة واستراتيجية التواصل التي ستعتمدها لتعريف المواطنين على سبل الوقاية من التقاط الكوليرا وكيفية تعقيم المياه والخضار في المنزل وتثقيفهم على اعراض المرض التي تستدعي ذهابهم الى المستشفى.



كما عرض الوفد لوزير الصحة تجارب الدول التي ينتشر فيها وباء الكوليرا والدروس المستفادة منها.