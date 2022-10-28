9 وزراء لن يشاركوا في جلسات الحكومة.. ماذا في التفاصيل؟

كشفت معلومات الـ "LBC" أن 9 وزراء اجتمعوا واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.

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