بعد وجود حالة كوليرا.. بلدية الغازية توضح مصدر العدوى

أعلنت بلدية الغازية أنه "عطفا على الاعلان عن وجود حالة كوليرا في البلدة، نوضح ان هذه الحالة المعلن عنها تعود لطفلة تبلغ من العمر سنتين من الجنسية السورية كانت قد اصيبت بتاريخ 8 تشرين الاول، وتبين ان مصدر العدوى بلدة عرسال، وقد تابعت البلدية الحالة منذ كشفها من حوالى الاسبوعين بشكل يومي بالتعاون مع مؤسسة عامل والصليب الاحمر من الناحية الوقائية والمتابعة العلاجية، واصبحت الحالة الصحية للطفلة حاليا جيدة جدا، اذ انهت المدّة المحدّدة للإصابة من قبل وزارة الصحة منذ 6 أيام".

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واشار البلدية في بيان الى انها "وضعت خطة كمرحلة أولية وقائية على الشكل التالي:

1- الكشف عن الآبار الارتوازية العامة التي تمدّ المنازل بالمياه واجراء الفحوص اللازمة لها.

2- عقد اجتماع تعاوني مع اصحاب الصهاريج التي تنقل المياه الى المنازل للتأكد من سلامة المياه والتزامها معايير التعقيم والوقاية، والكشف عنها وتعقيمها.

3- التنسيق مع المدارس الرسمية والخاصة ضمن البلدة لمتابعة اتخاذ كل الاجراءات الوقائية والتوعوية، بالاضافة الى التواصل والمساندة عند الاصابة، ثم اجراء الفحوص اللازمة للمياه عند الحاجة.

4- اطلاق حملات توعوية الكترونية معرفية وميدانية تساعد في اتخاذ اجراءات السلامة العامة الوقائية".

ونوهت البلدية بـ"ضروره التعاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية المدرجة أدناه، والتبليغ عن اي حالة ايجابية على الرقم التالي 70169139 لضمان السلامة العامة".