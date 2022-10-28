ليل غدٍ السّبت.. لا تنسوا القيام بهذا الأمر

ذكّرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت 29 - الأحد 30 تشرين الأول 2022، وذلك من أجل بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

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