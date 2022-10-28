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لبنان

ليل غدٍ السّبت.. لا تنسوا القيام بهذا الأمر

Lebanon 24
28-10-2022 | 11:08
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ذكّرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل السبت 29 - الأحد 30 تشرين الأول 2022، وذلك من أجل بدء العمل بالتوقيت الشتوي. 
 
 
 
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