آخر كلامٍ أميركي عن لبنان.. ماذا قيل بشأنه؟

أكّدت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أنّ اتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل يُمثل رؤية الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة.

مع هذا، فقد اعتبرت غرينفيلد أنّ "اتفاقات السلام ليست بديلاً للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".