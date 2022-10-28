قرارٌ جديد من ميقاتي.. ماذا فيه؟

أصدرَ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قراراً، اليوم الجمعة، يقضي بتشكيل لجنة لتحضير وإعداد مشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشماليّة.

وبحسب القرار، فإنّ اللجنة ستكون برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية السادة: ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين - ممثل عن وزارة الطاقة والمياه - ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.

Advertisement

وستكونُ مهمة اللجنة إجراء ما يلزم في سبيل التحضير والإعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. كذلك، فإنه يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومن أهل الاختصاص في سبيل انجاز مهمتها وترفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يعرضها عند الاقتضاء على مجلس الوزراء.