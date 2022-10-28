Advertisement

لبنان

قرارٌ جديد من ميقاتي.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1005136-638025838588611117.jpg
Doc-P-1005136-638025838588611117.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرَ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قراراً، اليوم الجمعة، يقضي بتشكيل لجنة لتحضير وإعداد مشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشماليّة. 
وبحسب القرار، فإنّ اللجنة ستكون برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية السادة: ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين - ممثل عن وزارة الطاقة والمياه - ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.
Advertisement
وستكونُ مهمة اللجنة إجراء ما يلزم في سبيل التحضير والإعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا. كذلك، فإنه يمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومن أهل الاختصاص في سبيل انجاز مهمتها وترفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يعرضها عند الاقتضاء على مجلس الوزراء. 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2022-10-28
17:09 | 2022-10-28
16:55 | 2022-10-28
16:54 | 2022-10-28
16:29 | 2022-10-28
16:24 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website