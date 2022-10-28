باسيل يستدعي عددًا من الوزراء... هذا ما طلبه منهم

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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استدعى عدداً من الوزراء الى غداء في ميرنا الشالوحي وطلب اليهم مقاطعة مجلس الوزراء لكن اربعة وزراء فقط ابدوا تجاوباً معه وسيبلغون ميقاتي قرارهم.وكانت قناة الـ"LBCI" كشفت، اليوم الجمعة، أن 9 وزراء اجتمعوا واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.