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لبنان

محتجون يقطعون طريق كورنيش المزرعة - بيروت.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 15:09
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عمد حشدٌ من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، على قطع طريق كورنيش المزرعة قرب مسجد عبد الناصر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت.
وأشارت المصادر إلى أن التحرك الذي شهدته المحلة المذكورة سببه توقيف أحد الأشخاص من قبل شعبة المعلومات.
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