في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصاً أحرق نسخة من القرآن الكريم!

أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش في طرابلس المدعو "م.م." من سكان منطقة القبة، وذلك لإقدامه على إحراق نسخة من القرآن الكريم، يوم أمس الجمعة.

وجرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.