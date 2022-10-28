Advertisement

لبنان

في طرابلس.. "المخابرات" توقف شخصاً أحرق نسخة من القرآن الكريم!

Lebanon 24
28-10-2022 | 15:38
A-
A+
Doc-P-1005197-638025939634285820.jpg
Doc-P-1005197-638025939634285820.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دوريّة من مخابرات الجيش في طرابلس المدعو "م.م." من سكان منطقة القبة، وذلك لإقدامه على إحراق نسخة من القرآن الكريم، يوم أمس الجمعة.
وجرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مخابرات الجيش أوقفت سوريّاً في الضاحيّة الجنوبيّة ينتمي لتنظيمات مسلّحة... كيف دخل إلى لبنان؟
lebanon 24
29/10/2022 01:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
خاص "لبنان 24": دورية من مخابرات الجيش أوقفت في بلدة دير الاحمر سائقين يقودان شاحنتين كبيرتين محملتين بحطب السنديان المعمر من جرود المنطقة وصادرت الحمولة
lebanon 24
29/10/2022 01:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"المياه تغيّر لونها".. "الكوليرا" تضربُ عائلة في منطقة لبنانية!
lebanon 24
29/10/2022 01:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يرزحون تحتها
lebanon 24
29/10/2022 01:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

مخابرات الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2022-10-28
17:09 | 2022-10-28
16:55 | 2022-10-28
16:54 | 2022-10-28
16:29 | 2022-10-28
16:24 | 2022-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website