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لبنان

اردوغان يلتقي الحريري في أنقرة

Lebanon 24
28-10-2022 | 16:24
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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
 
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