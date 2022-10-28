بو حبيب في الجزائر للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب

أعلنت سفارة لبنان في الجزائر في بيان، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وصل إلى الجزائر، اليوم الجمعة، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع انعقادها في الجزائر الشقيقة في الأول والثاني من شهر تشرين الثاني المقبل.

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