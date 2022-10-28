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لبنان

بو حبيب في الجزائر للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية العرب

Lebanon 24
28-10-2022 | 16:21
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أعلنت سفارة لبنان في الجزائر في بيان، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وصل إلى الجزائر، اليوم الجمعة، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع انعقادها في الجزائر الشقيقة في الأول والثاني من شهر تشرين الثاني المقبل.
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وكان في استقبال بو حبيب في مطار هواري بومدين الدولي، نور الدين عوام، المبعوث الجزائري الخاص المكلف ملف الدول العربية، نور الدين خندودي، المدير العام للبلدان العربية في وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائرية، وسفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن.
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