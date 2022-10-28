5 وزراء يبلغون ميقاتي مقاطعتهم اجتماعات الحكومة في حال تمت الدعوة إليها في عهد الفراغ

أفادت معلومات "الجديد" أن الوزراء موريس سليم، هكتور حجار، وليد نصار، وليد فياض وأمين سلام أبلغوا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مقاطعتهم اجتماعات مجلس الوزراء في حال تمت الدعوة اليها في عهد الفراغ.
وكانت معلومات قناة "الجديد" أفادت أن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل استدعى عدداً من الوزراء الى غداء في ميرنا الشالوحي وطلب منهم مقاطعة مجلس الوزراء لكن اربعة وزراء فقط ابدوا تجاوباً معه وسيبلغون ميقاتي قرارهم".
في السياق، كانت قناة الـ"LBCI" كشفت، اليوم الجمعة، أن 9 وزراء اجتمعوا واتفقوا على أنهم لن يشاركوا في أي جلسة لمجلس وزراء ولن يقبلوا بأن تتولى حكومة تصريف الاعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.