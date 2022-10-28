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لبنان
20 ألف طلب توظيف
Lebanon 24
28-10-2022
|
17:09
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تجاوز عدد طالبي التوظيف على منصة استُحدثت قبل أسبوعين للتوظيف في دولة عربية الـ20 ألف طلب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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