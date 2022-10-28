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لبنان
احتدام الخلاف
Lebanon 24
28-10-2022
|
17:14
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يحتدم الخلاف الحاد في لقاءات درس اللامركزية الإدارية، حول البند المالي، بين مطالبة مسيحية به، ومعارضة له، لا سيما من "الثنائي"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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