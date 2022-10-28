Advertisement

لبنان

هل يؤيّد حزب الله الفوضى "الباسيليّة"؟

Lebanon 24
28-10-2022 | 23:33
A-
A+
Doc-P-1005250-638026221145551031.jpg
Doc-P-1005250-638026221145551031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب محمد علوش في" الديار": بالنسبة الى مصادر نيابية متابعة فإنه لا يزال من المبكر الحديث عن مرحلة ما بعد تشرين الأول بظل عدم تشكيل الحكومة الجديدة، ففي البداية لا يمكن أن نقول بأن الحكومة لن تولد حيث ان التفاوض يتم اليوم على نار حامية للغاية ولا بد من بعض التنازلات المتبادلة لاجل ولادة المرسوم، معتبرة أن حظوظ الولادة تساوي حظوظ عدمها، ومن ثم بحال لم تُشكل الحكومة يجب التوقف عند أكثر من نقطة مهمة في المرحلة المقبلة.

وتضيف: "هل يرغب جبران باسيل بأن يكون راعي الفوضى في لبنان أم راعي الحلول والشريك في التسوية، هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب أن يحكم النظرة الى قرارات باسيل المتوقعة مطلع الشهر المقبل بحال لم تُشكل حكومة، والسؤال الثاني هل يمكن لحزب الله مجاراة حليفه التيار الوطني الحر بالفوضى وهو الذي بذل الغالي والنفيس لأجل ولادة الحكومة وتأمين الإستقرار"؟

بالنسبة الى المصادر لا يمكن لحزب الله أن يؤيد الفوضى، لكن من خلال التجارب السابقة يتبين أن الحزب لن يكون بصدد معاداة الوطني الحر أيضاً، لذلك فإن هذه النقطة قد تكون لصالح باسيل الذي يرغب بالحصول على تعهدات من حزب الله بشأن الملف الرئاسي، تتجاوز تأكيد الحزب له بأنه سيكون جزءاً من إنتاج الرئيس المقبل.

 

تعلم المصادر أن باسيل يعشق اللعب على حافة الهاوية، وربما هو يتجه الى ذلك المكان، لكنه يعلم في الوقت نفسه ان الاستقرار في لبنان هو مطلب خارجي على أعلى المستويات، وأن تسببه بالفوضى لن يكون مستحباً لدى هذا الخارج الذي يهمّ التيار الوطني الحر، إنما قد تكون حسابات رئيس التيار تقضي باعتبار أن الفوضى قد تدفع هذه الدول للتسابق باتجاهه للحوار معه والبحث عن حلول.

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-29
10:40 | 2022-10-29
10:23 | 2022-10-29
10:16 | 2022-10-29
10:10 | 2022-10-29
10:07 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website