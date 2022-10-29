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لبنان

اليكم عدد حالات الكوليرا في لبنان

Lebanon 24
29-10-2022 | 01:17
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير لها تسجيل "3 اصابات جديدة في الكوليرا خلال الـ24 ساعة الماضية، رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 371، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ما رفع العدد التراكمي للوفيات الى 16".
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