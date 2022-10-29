Advertisement

لبنان

رسالة سورية "لبعض الحلفاء" قبل عون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-10-2022 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1005272-638026291360377799.jpg
Doc-P-1005272-638026291360377799.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا يختلف إثنان بأن الإشكال الذي وقع وحال دون توجه الوفد اللبناني، المكلّف التفاوض بشأن عملية ترسيم الحدود البحرية شمالاً، الى سوريا "ليس سوء تواصل وتحديد موعد بل أبعد من ذلك بكثير"، بحسب ما أكد مصدر مقرّب من القيادة السورية.

أضاف "أن كل شيء مجمد في هذا الملف اليوم لحين إنتخاب رئيس للجمهورية وإستقامة عمل المؤسسات في لبنان" .

وعدّد المصدر بكل وضوح أسباب العتب السوري تجاه الجانب اللبناني، والتي تبدأ برأس الهرم، وتنتقل بعدها لتصل الى قضايا إقليمية .

في المقدمة، شدد المصدر، فان إتصالاً لدقائق بين الرئيسين بشار الأسد وميشال عون في نهاية العهد بعد إنقطاع عن التواصل لسنوات، لا يفي بالغرض.

ويشير المصدر الى "ان العلاقة بين لبنان وسوريا لن تكون من اليوم وصاعداً عبر موفد،  بل من دولة الى دولة على مستوى رئاسي وحكومي وأقله وزاري.

ويقول المصدر "مع إسرائيل فاوض الأميركي، وتدخلت دول أوروبية ، فلماذا مع سوريا وفد مصغر" .

ويعتبر المصدر "ان الدخول القطري على ملف النفط اللبناني أزعج الجانب السوري لكون القطري لا يزال يواجه النظام السوري داخل جامعة الدول العربية"، مشيرا الى "ان روسيا التي وقفت الى جانب سوريا في محنتها يجب أن يكون لها دور في عملية الترسيم بين لبنان وسوريا شمالاً كما كان للأميركي والفرنسي دور في التفاوض جنوباً".

وختم المصدر "بأن هذا الملف مؤجل حالياً وإذا حصل إتفاق في المستقبل فسيوقع بين رئيسي الدولتين اللبنانية والسورية وليس بأقل من هذا المستوى  ابداً ، وأن رسالة السوريين بعدم إستقبال الوفد ليست للرئيس عون فقط بل لبعض الحلفاء قبله."

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-29
10:40 | 2022-10-29
10:23 | 2022-10-29
10:16 | 2022-10-29
10:10 | 2022-10-29
10:07 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website