كلامٌ مباشر.. ماذا سيقول نصرالله اليوم؟

كشفت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أنّ "الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيُبادر في كلمته المتلفزة، اليوم السبت، إلى تكريم رئيس الجمهورية ميشال عون والتأكيد على دوره الوطني الجامع"، باعتبار أن تلك الكلمة تأتي عشية مغادرة عون القصر الجمهوري مع انتهاء ولايته الرئاسية.

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ووفقاً للمصادر، فإنّ نصرالله قد يتطرق إلى جردةٍ سريعة مرتبطة بما فعله العهد مع التصويب على العقبات والصعوبات السياسية التي واجهها.

في المقابل، فإنّ نصرالله قد يُجدّد اليوم الحديث عن "الرئيس التوافقي" الذي يُطالب به "حزب الله"، من دون أن يقطع الطريق على التسوية التي تنتظرها مختلف الأطراف السياسية بما فيها الحزب أيضاً.