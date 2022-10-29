Advertisement

لبنان

كلامٌ مباشر.. ماذا سيقول نصرالله اليوم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-10-2022 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1005296-638026352652106336.jpg
Doc-P-1005296-638026352652106336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أنّ "الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله سيُبادر في كلمته المتلفزة، اليوم السبت، إلى تكريم رئيس الجمهورية ميشال عون والتأكيد على دوره الوطني الجامع"، باعتبار أن تلك الكلمة تأتي عشية مغادرة عون القصر الجمهوري مع انتهاء ولايته الرئاسية. 
Advertisement
ووفقاً للمصادر، فإنّ نصرالله قد يتطرق إلى جردةٍ سريعة مرتبطة بما فعله العهد مع التصويب على العقبات والصعوبات السياسية التي واجهها. 
في المقابل، فإنّ نصرالله قد يُجدّد اليوم الحديث عن "الرئيس التوافقي" الذي يُطالب به "حزب الله"، من دون أن يقطع الطريق على التسوية التي تنتظرها مختلف الأطراف السياسية بما فيها الحزب أيضاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-10-29
10:40 | 2022-10-29
10:23 | 2022-10-29
10:16 | 2022-10-29
10:10 | 2022-10-29
10:07 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website