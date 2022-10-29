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لبنان

العجز التجاري يرتفع.. هذا ما قاله الضاهر

Lebanon 24
29-10-2022 | 03:09
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اكد النائب ميشال ضاهر أن العجز التجاري عاد إلى الارتفاع، ومن المتوقع ان يصل الى ١٥ مليار دولار هذا العام نتيجة عدم المس بالدولار الجمركي مما سبب نزيفًا للعملات الصعبة. علمًا ان العجز بلغ ٩،٧ مليار العام الماضي و ٧،٦ مليار عام ٢٠٢٠ وهذا ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول دقة أرقام الاحتياطي في المركزي.
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