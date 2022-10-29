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لبنان

حتى الساعة.. بيروت خالية من الكوليرا وخطة طوارئ لحماية المدينة

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:14
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عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي للبحث في تداعيات انتشار مرض الكوليرا، واعتماد خطة طوارئ ضم قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا، وعدد من الشخصيات.


وبحسب بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أكد المجتمعون خلو مدينة بيروت من مرض الكوليرا حتى تاريخه عقد هذا الاجتماع، وتم البحث في كيفية نشر الوعي واتخاذ الإجراءات الآيلة الى تفادي انتشار هذا الوباء في مدينة بيروت.

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كما تم الاتفاق على انشاء خلية أزمة مصغرة تضم كل من مدير مصلحة الصحة في بلدية بيروت بالتكليف، رئيس دائرة الوقاية، رئيس دائرة المحافظة، الصليب الأحمر اللبناني، مهمتها متابعة ومراقبة تطور الوباء وتطبيق النقاط التالية:

- حملات توعية بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والجمعيات المحلية والأهلية والمنظمات غير الحكومية بمؤازرة كل من فوجي الحرس والاطفاء.

- توزيع منشورات توعوية تتضمن الخطوات الوقائية لتجنب الاصابة بالوباء.

- أخذ عينات من بعض مصادر المياه والآبار ومحلات بيع مياه الشرب المكررة والصهاريج وخزانات المياه ومن بعض الفنادق والمؤسسات السياحية واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبر يتم التعاقد معه.

- شراء مواد تعقيم المياه كالكلور وغيرها وتوزيعها خاصة بالمناطق الشعبية المكتظة بالسكان.

- رش المبيدات غير الضارة للإنسان في مختلف مناطق وشوارع مدينة بيروت.
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