حتى الساعة.. بيروت خالية من الكوليرا وخطة طوارئ لحماية المدينة

عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي للبحث في تداعيات انتشار مرض الكوليرا، واعتماد خطة طوارئ ضم قائد فوج حرس بيروت العقيد الركن علي صبرا، وعدد من الشخصيات.





وبحسب بيان دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أكد المجتمعون خلو مدينة بيروت من مرض الكوليرا حتى تاريخه عقد هذا الاجتماع، وتم البحث في كيفية نشر الوعي واتخاذ الإجراءات الآيلة الى تفادي انتشار هذا الوباء في مدينة بيروت.



Advertisement كما تم الاتفاق على انشاء خلية أزمة مصغرة تضم كل من مدير مصلحة الصحة في بلدية بيروت بالتكليف، رئيس دائرة الوقاية، رئيس دائرة المحافظة، الصليب الأحمر اللبناني، مهمتها متابعة ومراقبة تطور الوباء وتطبيق النقاط التالية: كما تم الاتفاق على انشاء خلية أزمة مصغرة تضم كل من مدير مصلحة الصحة في بلدية بيروت بالتكليف، رئيس دائرة الوقاية، رئيس دائرة المحافظة، الصليب الأحمر اللبناني، مهمتها متابعة ومراقبة تطور الوباء وتطبيق النقاط التالية: